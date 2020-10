lyon-citoyen

Je suis habitant de Lyon et je m'informe sur la citoyenneté. Si je suis ici en tant que citoyen lyonnais et à mes heures perdues, je travaille le plus clair de mon temps et ce depuis 30 ans sur les problématiques des retraites ici à Lyon. Mais en fait, ce n'est peut-être pas trop surprenant. Lyon est la deuxième ville de France, l'une des plus anciennes villes de France, et est réputée pour être la capitale gastronomique de la France. Son grand centre historique, Le Vieux Lyon, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue le plus grand ensemble de bâtiments Renaissance d'Europe. En outre, Lyon a également un nouveau musée qui semble rivaliser avec le musée Guggenheim de Bilbao pour ce qui est de la célébrité.